Андрій Ярмоленко – гравець ротації Вест Хема. Він виходить на заміну в АПЛ і грає з перших хвилин матчі другорядних турнірів. На тижні українець добре проявив себе у чемпіонаті, виконавши асист під переможний гол, тому його поява в стартовому складі проти Донкастера не викликала жодних сумнівів.

Ярмоленко отримав роль центрфорварда, а допомагали йому Лансіні, Бенрама та Форнальс. Вже на першій хвилині українець розігнав результативну атаку. Андрій змістився на правий фланг і кинув у прорив Фредерікса (ця зв'язка ефективно працювала ще пару років тому), а простріл фулбека замкнув Форнальс.

Через хвилин 10 забивати міг сам Ярмоленко. Форнальс красивим пасом у дотик вивів українця на удар, але він не влучив у площину. Загалом Андрію було важко, впадала в око відсутність практики на позиції центрфорварда. Чіплятися за м'яч після передач з глибини не виходило, а ривки та відкривання в позиційних атаках ігнорувалися.

В центрі атаки Ярмола залишався відрізаним від команди, тому в пошуках м'яча звалювався на фланги. Там він почувався значно комфортніше, віддавав непогані передачі (одну з таких Бенрама конвертував у гострий удар), поки в атаці його страхував Форнальс. З часом Андрій освоївся і дедалі краще підігрував партнерам.

Партнери також нарешті звернули увагу на ривок українця. Бенрама знайшов його вертикальною передачею, а Ярмоленко елегантно перекинув голкіпера та подвоїв перевагу Вест Хема! Третій гол Андрія в сезоні та перший з вересня!

Проблеми з оперативною оцінкою ситуації збереглися (Ярмоленко час від часу гальмував атаки, не знаючи, як розпорядитися м'ячем), але лідер збірної України отримав впевненість. Опущені руки та розчарований вираз обличчя змінилися на азарт.

Вест Хем домінував (незабаром залетів третій м'яч, а потім і четвертий), не випускаючи суперника за центр поля, а Ярмоленко допомагав у контрпресингу. Взаємодія українця з атакувальними хавбеками покращилася, він в підсумку назбирав аж 4 передачі під удар. Найефектнішим вийшов пас на Форнальса під удар через себе. Намагався Андрій і сам оформити дубль, але нормально пробити йому більше не дозволили.

Матч завершився з рахунком 4:0 – Вест Хем пройшов у наступний раунд Кубка Англії. Ярмола провів на полі всі 90 хвилин, адже Девід Мойєс веселився, випускаючи на заміну молодь на інші позиції, навіть голкіпера змінив.

Андрій отримав хороші оцінки від статистичних порталів: SofaScore – 7.6 (третій після Форнальса та Бенрама); WhoScored – 8.2 (другий після Форнальса).

Ярмоленко некомфортно почувався в центрі атаки, але зміщення на фланги були корисними та призвели до першого гола. Другий гол – нагадування про високий клас українця, який на лаві запасних не просидиш. Він довів, що в разі потреби може підмінити Антоніо на вістрі.

Але для основи Вест Хема на матчі АПЛ потрібно більше. Сьогоднішній гол навряд чи допоможе Ярмоленку пробитися в стартовий склад на поєдинки проти Крістал Пелас чи Ліверпуля. Чекаємо звитяг українця в наступних кубкових іграх.

Ярмоленко здійснив мрію Мойєса – українець віддав перший асист в АПЛ, а давній герой тягне Вест Хем до історичних висот