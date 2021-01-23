Кортрейк минимально уступил Серкль Брюгге несмотря на гол Макаренко, а Мехелен разбил Эйпен в матче 21-го тура чемпионата Бельгии. Читайте отчет о матче на "Футбол 24".

Чемпионат Бельгии 2020/21, 21-й тур

Мехелен – Эйпен – 3:0

Голы: Хайреманс, 26, Мрабти, 47, де Камарго, 74

Кортрейк – Серкль Брюгге – 1:2

Голы: Макаренко, 45 – Угбо, 23, Павлович, 28

Мехелен со Шведом в составе разбил Эйпен. Правда, обошлось без результативных действий украинца. Хайреманс в первом тайме добил мяч в ворота после удара Марьяна из-за пределов штрафной. После перерыва Мрабти забил после фланговой передачи Уэлша, а де Камарго добил соперника. Украинец же провел на поле 82 минуты.

Аталанта разгромила Милан благодаря перформанса Иличича и поднялась в зону ЛЧ – Малиновский сыграл шесть минут

Кортрейк минимально уступил Серкль Брюгге. Гости еще до 30 минут оформили комфортное преимущество усилиями Угбо и Павловича. Кортрейк один мяч отыграл, а главным героем стал Макаренко: партнер выкатил ему мяч под удар, а Евгений с левой попал под ближнюю штангу. К сожалению, во второй половине команда украинца так и не смогла сравнять счет.

Таким образом, Мехелен и Кортрейк сравнялись по набранным очкам – команды украинцев разделяют 12 и 13 места соответственно с 29 пунктами в активе.

Ярмоленко полезно отыграл в Кубке Англии: эффектно забил, отдал предголевой пас и справился с неудобной ролью