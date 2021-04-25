"Я вважаю, що за два роки роботи наш тренерський штаб витиснув максимум з цієї команди Динамо. Можливо, ми могли краще зіграти в чемпіонаті. Ми постійно обігравали Шахтар в очних протистояннях, але втрачали очки там, де не повинні були. Це факт. Але знову ж таки, була ротація, тому що були кубкові матчі, через тиждень Ліга Європи, чемпіонат. Хочеться дати комусь відпочити.

"Назарій – не гравець рівня Динамо": Шацьких знищив Русина, пригадавши радість після звільнення Хацкевича

Мені, як футболісту, завжди більше подобався графік з іграми через три дні на четвертий, ніж один матч в тиждень. Зараз таке покоління, що їм складно зіграти три гри за вісім днів. Не знаю чому. Вони втомлюються, хворіють, хоча зараз умови для відновлення колосальні. У нас таких не було.

Що для мене означає молодий футболіст? В Європі вже грають в 17-18 років. У нас заграли Миколенко та Циганков. Але мене завжди дивувало, що футболіст зіграє один-два матчі, а потім про нього починають писати весь тиждень. Не треба цього робити. Зараз молодь з цим психологічно не справляється. У них там вже не те, що крила, а вітрило виростає. Нехай футболіст зіграє 5-6 матчів, а потім можна щось говорити", – поділився Шацьких у програмі Вацко Live.

Нагадаємо, знаменитий екс-форвард входив до тренерського штабу Олександра Хацкевича на чолі Динамо з 2017 по 2019 роки. За цей час кияни двічі здобули Суперкубок України, проте в чемпіонаті та Кубку тріумфував Шахтар.

Як Динамо підсилитися і зекономити, або Два лідери Зорі можуть вирішити проблеми Луческу