Шацких: За два года работы наш тренерский штаб выжал максимум из этой команды Динамо
Бывший тренер Динамо Максим Шацких оценил работу тренерского штаба Александра Хацкевича во главе киевлян.
"Я считаю, что за два года работы наш тренерский штаб выжал максимум из этой команды Динамо. Возможно, мы могли лучше сыграть в чемпионате. Мы постоянно обыгрывали Шахтер в очных противостояниях, но теряли очки там, где не должны были. Это факт. Но опять же, была ротация, так как были кубковые матчи, через неделю Лига Европы, чемпионат. Хочется дать кому-то отдохнуть.
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Мне, как футболисту, всегда больше нравился график с играми через три дня на четвертый, чем один матч в неделю. Сейчас такое поколение, им сложно сыграть три игры за восемь дней. Не знаю почему. Они устают, болеют, хотя сейчас условия для восстановления колоссальные. У нас таких не было.
Что для меня значит молодой футболист? В Европе уже играют в 17-18 лет. У нас заиграли Миколенко и Цыганков. Но меня всегда удивляло, что футболист сыграет один-два матча, а потом о нем начинают писать всю неделю. Не надо этого делать. Сейчас молодежь с этим психологически не справляется. У них там уже не то, что крылья, а парус вырастает. Пусть футболист сыграет 5-6 матчей, а потом можно что-то говорить", – поделился Шацких в программе Вацко Live.
Напомним, знаменитый экс-форвард входил в тренерский штаб Александра Хацкевича во главе Динамо с 2017 по 2019 годы. За это время киевляне дважды получили Суперкубок Украины, однако в чемпионате и Кубке торжествовал Шахтер.
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