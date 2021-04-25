"Я считаю, что за два года работы наш тренерский штаб выжал максимум из этой команды Динамо. Возможно, мы могли лучше сыграть в чемпионате. Мы постоянно обыгрывали Шахтер в очных противостояниях, но теряли очки там, где не должны были. Это факт. Но опять же, была ротация, так как были кубковые матчи, через неделю Лига Европы, чемпионат. Хочется дать кому-то отдохнуть.

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Мне, как футболисту, всегда больше нравился график с играми через три дня на четвертый, чем один матч в неделю. Сейчас такое поколение, им сложно сыграть три игры за восемь дней. Не знаю почему. Они устают, болеют, хотя сейчас условия для восстановления колоссальные. У нас таких не было.

Что для меня значит молодой футболист? В Европе уже играют в 17-18 лет. У нас заиграли Миколенко и Цыганков. Но меня всегда удивляло, что футболист сыграет один-два матча, а потом о нем начинают писать всю неделю. Не надо этого делать. Сейчас молодежь с этим психологически не справляется. У них там уже не то, что крылья, а парус вырастает. Пусть футболист сыграет 5-6 матчей, а потом можно что-то говорить", – поделился Шацких в программе Вацко Live.

Напомним, знаменитый экс-форвард входил в тренерский штаб Александра Хацкевича во главе Динамо с 2017 по 2019 годы. За это время киевляне дважды получили Суперкубок Украины, однако в чемпионате и Кубке торжествовал Шахтер.

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