"Чи вважаю я нормальною радість Русина після звільнення Хацкевича? Коли ми ще не встигли виїхати з бази, а він виставляє такий пост в Instagram – це мізки і рівень людини. Те, як він мислить і думає. Русин ще по м'ячу не вдарив два рази. Хто він такий взагалі, щоб таке висловлювати? Що зараз у нього відбувається в Легії? Що трапилося? Знову тренер поганий. Хоча там нова команда, чемпіонат Польщі.

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Не хоче грати за дубль? Ти, напевно, нападник високого європейського рівня, і тебе відправляють грати за дубль Легії. Я ж Русин, ви що, хлопці. А чому його віддали в оренду? Може, ми були сліпі і помилилися? У Динамо залишилося всього два нападаники – Супряга і Бєсєдін. Не дай Бог, у когось буде травма або ще щось. Можна було залишити Русина, але його віддали. Чому? Назарій – не гравець рівня Динамо", – поділився Шацьких в програмі Вацко Live.

Нагадаємо, Русин у своєму Instagram виклав неоднозначну сторі одразу після офіційного звільнення Хацкевича з посади наставника Динамо. Наразі Назарій виступає у складі Легії на правах оренди та провів лише 108 хвилин на полі, після чого був відправлений у дубль.

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