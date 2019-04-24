Шацьких: Не пригадаю нудних поєдинків між Динамо та Шахтарем

Тренер Динамо Максим Шацьких поділився очікуваннями від центрального матчу 25-го туру УПЛ з Шахтарем.

"Напруга в матчах між Динамо і Шахтарем була завжди, і зараз ми її також можемо спостерігати. Це ігри всеукраїнського масштабу. Протистояння між "біло-синіми" і "гірниками" мають особливий статус. І на цей раз буде те ж саме – боротьба, самовіддача двох команд, бажання перемогти.

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Думаю, це буде цікава гра для глядачів. Ми побачимо красивий футбол. Що зміниться у грі та складі Динамо в порівнянні з останнім кубковим протистоянням? На полі все побачите.

За моїх часів ці матчі були також центральними. Важко виділити одну найбільш яскраву гру. Всі були цікавими – і коли вигравали, і коли програвали. Нудних поєдинків я не пригадаю", – цитує Шацьких прес-служба киян.

Матч чемпіонату України між Динамо та Шахтарем зіграють у сьогодні, 24 квітня, на НСК Олімпійський.

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