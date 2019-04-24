Сидорчук разом з ультрас Динамо розмалював трибуну Олімпійського – ефектне відео

Ультрас київського Динамо вирішили прикрасити вхід на сектор, де традиційно розміщується торсида "біло-синіх".

Ефектне відео на Youtube опублікували представники фан-руху киян. Участь у процесі створення графіті взяв капітан Динамо Сергій Сидорчук.

Динамо – Шахтар: чи є в киян підстави повторити подвиг Манчестер Сіті – показові цифри

"Чотири матчі поспіль Динамо грало на виїзді, що дозволило підготувати для вас бомбічний сюрприз. Приходьте на стадіон щоб побачити все на власні очі. Ласкаво просимо додому", – написали представники ультрас.

Зазначимо, що сьогодні відбудеться головне дербі українського футболу. Динамо на Олімпійському прийматиме Шахтар. Стартовий свисток у матчі пролунає о 18:30.

Динамо – Шахтар: анонс матчу УПЛ