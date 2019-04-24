Сидорчук разом з ультрас Динамо розмалював трибуну Олімпійського – ефектне відео

Інтерв’ю — 12:00 449
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"Дем'яненко не хотів грати – відвіз його у казарму". Таємниці легендарного селекціонера, який шукав зірок для Динамо
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Алавес – Барселона: "блаугранас" за крок від чемпіонства, Реал втратив всі шанси на титул, мудрість ВальвердеІспанія — 00:51 1131
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Іспанський Луго оригінально змінив тренера – українець Лебеденко став однією з причин, і це вже 40-й наставник сезонуІспанія — 23 квіт 4098
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Ліга чемпіонів 2018/19 – кому букмекери прогнозують перемогу в турнірі перед півфіналамиЛіга чемпіонів — 23 квіт 9102
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МЮ не виглядає суперником, який завадить чемпіонству Сіті – магія Сульшера зникла, а 6 лідерів розчаровуютьАнглія — 23 квіт 1251