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Сидорчук разом з ультрас Динамо розмалював трибуну Олімпійського – ефектне відео

08:56 658 Читать на русском
Сидорчук разом з ультрас Динамо розмалював трибуну Олімпійського – ефектне відео
Ультрас Динамо

Ультрас київського Динамо вирішили прикрасити вхід на сектор, де традиційно розміщується торсида "біло-синіх".

 

Ефектне відео на Youtube опублікували представники фан-руху киян. Участь у процесі створення графіті взяв капітан Динамо Сергій Сидорчук.

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"Чотири матчі поспіль Динамо грало на виїзді, що дозволило підготувати для вас бомбічний сюрприз. Приходьте на стадіон щоб побачити все на власні очі. Ласкаво просимо додому", – написали представники ультрас.

Зазначимо, що сьогодні відбудеться головне дербі українського футболу. Динамо на Олімпійському прийматиме Шахтар. Стартовий свисток у матчі пролунає о 18:30.

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Теги
Динамо Динамо Динамо - Шахтар Відеоновини ультрас футбольні фанати Сергій Сидорчук Сергій Сидорчук
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