Шарпар: Швидкий гол Карабаха зламав Ворсклу

Хавбек Ворскли В'ячеслав Шарпар поділився емоціями після поразки полтавців від Карабаха (0:1).

"Карабах заслужив перемогу в цьому матчі проти Ворскли. Пропустили швидкий гол, він зламав нас. Дуже грубо помилилися. Грати більш-менш почали лише в другому таймі.

Ворскла – Карабах: післяматчева прес-конференція Василя Сачка

Перший тайм ми провели дуже погано, а в другому стали діяти вже трохи краще. Десь нам не пощастило, адже у нас було декілька моментів для взяття воріт, але реалізувати їх нам не вдалося. Всі засмучені, адже хотіли здобути позитивний результат.

Стан газону? Він був слизький, немов узимку. Відскок був незвичний, довго адаптувалися до нього. До цього грали і все було інакше.

Вихід у плей-офф Ліги Європи? Ми будемо боротися до кінця, а вже буде видно. Зараз нам потрібно виходити, грати, розраховуючи на очки у кожній наступній зустрічі", – передає слова Шарпара Footboom.

Ворскла – Карабах: матч був призупинений через безлади на трибунах