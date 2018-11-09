Шарпар: быстрый гол Карабаха сломал Ворсклу

Хавбек Ворсклы Вячеслав Шарпар поделился эмоциями после поражения полтавчан от Карабаха (0:1).

"Карабах заслужил победу в этом матче против Ворсклы. Пропустили быстрый гол, он сломал нас. Очень грубо ошиблись. Играть более-менее начали только во втором тайме.

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Первый тайм мы провели очень плохо, а во втором стали действовать уже получше. Где-то нам не повезло, ведь у нас было несколько моментов для взятия ворот, но реализовать их нам не удалось. Все расстроены, ведь хотели получить положительный результат.

Состояние газона? Он был скользкий, как зимой. Отскок был необычный, долго адаптировались к нему. До этого играли и все было иначе.

Выход в плей-офф Лиги Европы? Мы будем бороться до конца, а дальше уже будет видно. Сейчас нам нужно выходить, играть, рассчитывая на очки в каждой следующей встрече", – передает слова Шарпара Footboom.

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