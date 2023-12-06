Володимир Шаран став одним із претендентів на посаду головного тренера Зорі, повідомляє Sport.ua.

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Втім, фахівець значно ближче до роботи в Лівому березі з Першої ліги. Зазначається, що Шарана запрошували до київського клубу ще минулого літа, але тоді він був пов'язаний угодою з Минаєм. Лівий берег претендує на вихід до УПЛ, тому запрошення такого іменитого наставника є логічним ходом.

Шаран раніше співпрацював із президентом клубу (Микола Лавренко запрошував його в статусі гравця до Поліграфтехніку) та наставником команди Віталієм Перваком (тривалий час був асистентом Шарана в Олександрії).

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