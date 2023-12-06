Шаран став претендентом на посаду наставника Зорі – клуб з Першої ліги лідирує в боротьбі за фахівця
Колишній наставник Олександрії та Миная Володимир Шаран має кілька варіантів продовження кар'єри після відходу із закарпатського клубу.
Володимир Шаран став одним із претендентів на посаду головного тренера Зорі, повідомляє Sport.ua.
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Втім, фахівець значно ближче до роботи в Лівому березі з Першої ліги. Зазначається, що Шарана запрошували до київського клубу ще минулого літа, але тоді він був пов'язаний угодою з Минаєм. Лівий берег претендує на вихід до УПЛ, тому запрошення такого іменитого наставника є логічним ходом.
Шаран раніше співпрацював із президентом клубу (Микола Лавренко запрошував його в статусі гравця до Поліграфтехніку) та наставником команди Віталієм Перваком (тривалий час був асистентом Шарана в Олександрії).
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