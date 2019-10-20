Шаран считает, что Александрия заслуживала лучший результат в матче с Динамо

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал минимальное поражение (0:1) в матче 11 тура УПЛ против Динамо.

"Пожалуй, впервые за годы моей работы в Александрии я недоволен результатом против такой команды, как Динамо. Мы ни в чем не уступали сопернику и заслуживали хотя бы ничью. Но мастерство динамовцев выше, чем у нас.

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Игрой я доволен. Мы неплохо выглядели, комбинировали. Однако в конце не хватало завершающего удара. Конечно, в моменте с пропущенным мячом мы пытались выше накрывать соперника, чтобы навязывать ему борьбу. Быстрая контратака нас немного надломила, но в дальнейшем мы не раскрывались.

В перерыве я дал указание очень осторожно играть в защите. Хотя у Динамо были моменты, чтобы увеличить счет, мы могли его сравнять, особенно в конце матча, когда Банада должен был завершать, но отдал передачу на Шастала. Было потрачено много сил. Сейчас главное – восстановиться к четвергу. Надеемся, что во Франции покажем результат, который нужен всем болельщикам Украины, чтобы пополнить наш счет в рейтинге", – цитирует Шарана Динамомания.

Напомним, уже в четверг (24 октября) Александрия проведет гостевой матч 3 тура Лиги Европы против Сент-Этьена.

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