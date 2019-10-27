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Шаран: Сподіваємось на характер у матчі з Шахтарем

08:24 21 Читать на русском
Шаран: Сподіваємось на характер у матчі з Шахтарем
Володимир Шаран / Dynamo.kiev.ua

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився очікуваннями від матчу 12-го туру УПЛ проти Шахтаря.

 

"Шахтар – дуже сильна команда. Їм складно протидіяти, витримати темп. Але це футбол, всяке може трапитись.

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Тому ми і робимо ротацію, адже розуміємо, що більшу частину часу матчу будемо працювати без м'яча. Головне, щоб були сили. Будемо сподіватися на характер, який є у команди. Та й везіння в таких матчах повинно бути", – поділився Шаран в коментарі телеканалу Футбол 1/2.

Нагадаємо, матч Шахтар – Олександрія відбудеться сьогодні, 27 жовтня. Початок гри о 17:00.

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Шахтар - Олександрія Шахтар Шахтар Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран
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