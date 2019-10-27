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Шаран: Надеемся на характер в матче с Шахтером

08:24 39 Читати українською
Шаран: Надеемся на характер в матче с Шахтером
Владимир Шаран / Dynamo.kiev.ua

Главный тренер Александрии Владимир Шаран поделился ожиданиями от матча 12-го тура УПЛ против Шахтера.

 

"Шахтер – очень сильная команда. Им сложно противодействовать, выдержать темп. Но это футбол, всякое может случиться.

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Поэтому мы и делаем ротацию, ведь понимаем, что большую часть времени матча будем работать без мяча. Главное, чтобы были силы. Будем надеяться на характер, который у команды. И везение в таких матчах должно быть", – поделился Шаран в комментарии телеканалу Футбол 1/2.

Напомним, матч Шахтер – Александрия состоится сегодня, 27 октября. Начало игры в 17:00.

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Шахтер Шахтер Шахтер - Александрия Александрия Александрия Владимир Шаран Владимир Шаран
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