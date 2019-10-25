Олександрія перевершила учасника ЛЧ, топ українця – французькі ЗМІ про єдиний наш клуб, що приємно здивував у єврокубках

Олександрія ускладнює завдання Сент-Етьєну, якого бачили фаворитом домашньої зустрічі 3-го туру Ліги Європи. Що про команду Шарана пишуть журналісти, читайте в огляді французьких ЗМІ на "Футбол 24".

Цього тижня Україна здобула 3 очки в ЛЧ та ЛЄ, але якщо гранди своїми домашніми нічиїми відверто розчарували, то "третя сила" приємно вразила. Так, якщо брати очікувані голи, то Сент-Етьєн награв на мінімальну перемогу – це другий найменш справедливий результат дня в Лізі Європи за моделлю xG. Однак Олександрія знову не поступилася в боротьбі, захмарній самовіддачі та бажанні. Добре вивчивши суперника та використавши практично всі свої козирі, команда Шарана забиває на історичному дебютному для себе груповому етапі єврокубка 3-й тур поспіль, хоча в її суперниках були 2 клуби з топ-5 чемпіонатів і один з лідерів міцної першості Бельгії, що в таблиці коефіцієнтів розташували вище за Україну на дві сходинки.

Сент-Етьєн – Олександрія: нічия не без долі везіння з курйозним автоголом та збереження шансів на вихід з групи

#EuropaLeague xG Totals and Fairness Ratings #Arsenal get a deserved win with late goals, beating #VitoriaSC 3-2. #MUFC's struggles in attack continue, but they manage a 1-0 win at #Partizan. #AZAlkmaar destroy a dire #Astana team, racking up a monstrous 6.39 xGF!! pic.twitter.com/pmWQSeGWdj — Infogol (@InfogolApp) October 25, 2019

Лише лідер німецької Бундеслізі спромігся зламати опір цієї бійцівської команди. І то, якби не раптове затьмарення свідомості Паньківа, могли і на полі Вольфсбурга за нічию зачепитися. Гент цілком могли обігравати – єдиний домашній матч став найкращим у плані гольових моментів. Гра проти 10-ї команди Франції стала найгіршою за гостротою олександрійців, а забити допоміг суперник. Зате українській команді вдалося перервати переможну серію, з якої новий головний тренер Клод Пюель стартував у Лізі 1.

L'Equipe: Олександрію треба обігравати, або Не дотягнули до рівня "Фергі тайм"

Цікаво, що в тих матчах Сент-Етьєн незмінно чекав з переможним голом до 90-ї хвилини. На тому, що Олександрія зуміла зробити те, чого не зробив учасник Ліги чемпіонів Ліон, акцентує провідне французьке видання L'Equipe. "Ткачі" стали єдиною командою, яку Сент-Етьєн обіграв за 6 останніх домашніх матчів. Габріел Сілва повернувся після 8-місячної відсутності, викликаної розривом ахіллового сухожилля, спочатку був найщасливішою людиною на полі, відкривши рахунок, а потім став нещасним, вразивши власні ворота після того, як його застав зненацька Третьяков.

Обидва рази він стояв на колінах, але з різними емоціями. "Зелені" виглядали краще у другому таймі, але Олександрія стримала суперника. Два моменти прийшли після 90-ї хвилини. На 90+4 Паньків виручив і стало зрозуміло, що "час Пюеля" ще трохи не дотягує у своїй магії до знаменитого "Фергі Тайм", коли МЮ Фергюсона також стабільно виривав перемоги в компенсований час. Сілва запам'ятає це повернення надовго.

Сент-Етьєн ще не вилікувався, вказує видання на "кричущі помилки". Господарі навіть могли програти, застерігає їхній хавбек Ян М'Віла. Футболіст, який пограв за збірну Франції та міланський Інтер, вважає великою проблемою команди Пюеля розслабленість та неуважність, які наступають після швидких забитих голів уже не вперше. Підсумкова нічия розчаровує і значно ускладнює вихід з групи, пише газета, адже суперник був "абсолютно в зоні досяжності". Ця група продовжує бути гіпер нерішучою – 4 матчі з 6 завершилися поділом очок.

FranceTV: Скромний клуб контролює Сент-Етьєн

Перед цим матчем господарі перемагали на останніх хвилинах. Ідеально для напруги, але не для нервів. Тож у матчі проти "найслабшої команди групи" команда Пюеля хотіла пощадити своїх вболівальників, швидко відкривши рахунок. Габріел Сілва забив у свої ворота. Бразильця спантеличив український форвард, який пропустив м'яч перед ним. Такого не сподівався ніхто, адже Олесандрія приїхала в "Котел" оборонятися. Третій команді України вдалося ще двічі загрожувати воротам у першому таймі, а ось Сент-Етьєн загруз у грі суперника, який збивав темп.

Пюель спробував пробудити свої війська замінами, але дальні удари Аоулу ілюстрували відсутність ідей в його грі. Сент-Етьєн надто незграбно діяв на завершальній стадії, а Олександрія ж змусила "Котел" ще раз затремтіти на 65-й, продовжуючи спорадично контратакувати. Телеканал відзначає прекрасні сейви Паньківа і називає втратою домашню нічию проти скромної команди, яка відіграє роль "Хлопчика-мізинчика" в цій групі. Французи ж залишаються на останньому місці.

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Ще одне легендарне видання вважає, що команда Пюеля шалено домінувала над українським суперником. "Ба більше, протягом усього матчу не було абсолютно жодних сумнівів у перевазі Сент-Етьєна над Олександрією". Результат тут називають безглуздим. Зусиль головного тренера, якого варто похвалити за те, що не чекав з тактичними змінами, було недостатньо. Французькі портали відзначають, що матч був європейського рівня більше на трибунах, ніж на полі. Ось і FF говорить про аншлаг на Жоффруа Гішар, місцевих вболівальників не відлякала скромна афіша матчу.

Утім, господарям нічого не допомагало, і Сент-Етьєн, здавалося, був приречений на крах. "Зеленим" буде дуже важко пройти далі, адже вони досі не здобули жодної перемоги в ЛЄ. Лише перемога в Україні за 2 тижні дасть можливість продовжувати вірити. Зараз же путівка у плей-офф значно віддалилася. "Хоч господарі й показали, що значно перевершують своїх суперників цього вечора, результат у вигляді нічиєї з найслабшою командою групи нагадує провал".

В опитуванні на сайті газети відразу 75% не вірять у шанси Сент-Етьєна та інших французьких команд, крім ПСЖ, пройти груповий етап цьогорічних єврокубків. Не дивно, адже з 5-и клубів з Ліги 1 лише парижани лідирують і ще Ліон виграв свій матч Ліги чемпіонів, решта провалили перше коло ЛЧ та ЛЄ. Якщо брати останні 10 сезонів лише минулий видався гіршим за сумарним відсотком перемог, а середній бал усіх клубів Франції нині так і взагалі є найбільш провальним за декаду.

Le Figaro: Сейви Паньківа серед найкращого в матчі

Популярне французьке видання серед топів і провалів виділяє переважно своїх, але дісталося і гравцю збірної України. Голкіпер команди Шарана став одним з лише двох героїв, які заслужили похвали за крутість у звітній грі. "Олександрія охоче погодилася з нічийним результатом. Позбавлені м'яча протягом усієї зустрічі, українці найбільше страждали в останні 20 хвилин. Юрій Паньків, який не вступав у гру до цього часу, здійснив 2 топові сейви та почувався, як вдома, у повітряній боротьбі".

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