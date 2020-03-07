Шаран поскаржився, що суддівство вплинуло на результат матчу з Динамо

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував поразку в матчі 22-го туру УПЛ від Динамо 1:3.

"Хороша вийшла гра, бойова. Нарешті прийшли вболівальники. Нам дуже приємно бачити стільки глядачів, хотілося б в кожному матчі в топ-6 бачити таку кількість уболівальників.

Олександрія – Динамо – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Хлопці показали ту гру, яку ми зараз можемо. Багато боротьби, компактно грали в обороні. Могли навіть досягти нічийного результату. Але є деякі причини... Арбітр був непослідовним в деяких моментах.

Я про пенальті в ворота Динамо. Пенальті призначили, а картку другу Сидорчуку не дали. Ми б тоді грали в рівних складах. І в моменті, коли Лучкевич віддавав на Сітала, Шабанов відверто руками завалив його в штрафному. Ось ці два моменти вплинули на результат", – наводить слова Шарана прес-служба Олександрії.

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