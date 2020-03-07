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Шаран поскаржився, що суддівство вплинуло на результат матчу з Динамо

21:53 66 Читать на русском
Шаран поскаржився, що суддівство вплинуло на результат матчу з Динамо
Володимир Шаран / фото: ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував поразку в матчі 22-го туру УПЛ від Динамо 1:3.

47’ Олексій Довгий
62’ Дмитро Гречишкін
 
Артем Шабанов 45’
Віталій Буяльський 60’
Віталій Миколенко 85’
45’ Артем Шабанов
47’ Олексій Довгий
60’ Віталій Буяльський
62’ Дмитро Гречишкін
85’ Віталій Миколенко

"Хороша вийшла гра, бойова. Нарешті прийшли вболівальники. Нам дуже приємно бачити стільки глядачів, хотілося б в кожному матчі в топ-6 бачити таку кількість уболівальників.

Олександрія – Динамо – 1:3 – відео голів та огляд матчу

Хлопці показали ту гру, яку ми зараз можемо. Багато боротьби, компактно грали в обороні. Могли навіть досягти нічийного результату. Але є деякі причини... Арбітр був непослідовним в деяких моментах.

Я про пенальті в ворота Динамо. Пенальті призначили, а картку другу Сидорчуку не дали. Ми б тоді грали в рівних складах. І в моменті, коли Лучкевич віддавав на Сітала, Шабанов відверто руками завалив його в штрафному. Ось ці два моменти вплинули на результат", – наводить слова Шарана прес-служба Олександрії.

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Володимир Шаран Володимир Шаран Динамо Динамо Олександрія - Динамо Олександрія Олександрія
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