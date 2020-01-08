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Олександрія озвучила суперників на зимових зборах – команда Шарана проведе 5 спарингів

16:40 228 Читать на русском
Олександрія озвучила суперників на зимових зборах – команда Шарана проведе 5 спарингів
Олександрія проведе п'ять спарингів / фото з відкритих джерел

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про плани клубу щодо підготовки до другої частини сезону.

"11 січня команда збирається на базі, проведемо медичне обстеження і невеликий втягуючий збір, а вже 14-го летимо в Аланію (Туреччина) в готель Голд Сіті, туди, де ми постійно проводимо тренувальні збори.

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Заплановано п'ять спарингів. Перші три матчі будуть з болгарськими клубами: 18 січня з командою Ботев (Пловдив), 19 січня зіграємо зі Славією із Софії, а 21-го проведемо спаринг з Черно Море з Варни. 24-го січня зустрінемося з Македонія Гьорче Петров і 26 січня зіграємо проти вірменського Пюніка", – цитує Шарана офіційний сайт Олександрії.

Нагадаємо, що на зимову перерву в УПЛ команда Шарана пішла на 5 місці у турнірній таблиці.

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Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран
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