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Шаран побажав Каштру, щоб цьогорічне чемпіонство в УПЛ було не останнім

20 червня 23:02 - Читать на русском
Шаран побажав Каштру, щоб цьогорічне чемпіонство в УПЛ було не останнім
Каштру і Шаран / фото: Шахтар

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував поразку від Шахтаря (2:3) в матчі 27-го туру УПЛ.

13’ Тайсон
60’ Тете
78’ Тете
 
Євген Банада 48’
Максим Третьяков 51’
13’ Тайсон
48’ Євген Банада
51’ Максим Третьяков
60’ Тете
78’ Тете

"Вітаю Шахтар з чемпіонством. Радий першим привітати Каштру з дебютним чемпіонством в Україні. Хотілося б, щоб і не з останнім.

Шахтар – Олександрія – 3:2 – відеоогляд чемпіонського матчу

Гра вийшла важкою для Шахтаря, адже ми серйозно налаштовувалися і готувалися. У нас немає такої майстерності, як у суперника, ми це компенсуємо фізичними кондиціями, але зараз і їх немає зі зрозумілих причин. Намагалися грати позиційно, глибоко і сподівалися на контратаки.

У другому таймі переломили перебіг матчу, забили 2 голи. Таким команда, як Шахтар, не потрібно допомагати. Вони і так найсильніші в нашій лізі. Перший пенальті в наші ворота – смішно. На повторах все видно – Мораєс картинно впав, молодець. Зовсім непотрібний гол. Був упевнений, що нас не зламають. Знаю хлопців не перший рік, у них є характер", – сказав Шаран в ефірі програми Тур Online.

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Шахтар Шахтар Олександрія Олександрія Володимир Володимир Шаран Луїш Луїш Каштру Шахтар - Олександрія
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