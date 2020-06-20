Шаран пожелал Каштру, чтобы нынешнее чемпионство в УПЛ было не последним

Главный тренер Александрии Владимир Шаран прокомментировал поражение от Шахтера (2:3) в матче 27-го тура УПЛ.

"Поздравляю Шахтер с чемпионством. Рад первым поздравить Каштру с дебютным чемпионством в Украине. Хотелось бы, чтобы и не с последним.

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Игра получилась тяжелой для Шахтера, ведь мы серьезно настраивались и готовились. У нас нет такого мастерства, как у соперника, мы это компенсируем физическими кондициями, но сейчас и их нет по понятным причинам. Пытались играть позиционно, глубоко и надеялись на контратаки.

Во втором тайме переломили ход матча, забили 2 гола. Таким команда, как Шахтер, не нужно помогать. Они и так сильнейшие в нашей лиге. Первый пенальти в наши ворота – смешно. На повторах все видно – Мораес картинно упал, молодец. Совсем ненужный гол. Был уверен, что нас не сломают. Знаю ребят не первый год, у них есть характер", – сказал Шаран в эфире программы Тур Online.

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