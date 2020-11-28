Через два дні вже почнеться грудень, а Рух досі не знав перемог в УПЛ. Безвиграшна серія львів'ян складала вже десять матчів – а одинадцятий випав проти колективу, який тиждень тому відібрав очки у Шахтаря. Олександрії потрібно було перемагати у цій зустрічі, аби бодай на добу зачепитись за четверте місце в турнірній таблиці.

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Перший тайм поєдинку на КСК Ніка був настільки жахливим, наскільки це взагалі можливо. До останніх його хвилин команди не провели жодного небезпечного моменту – згадати можна тільки одну подачу господарів з кутового, яку Бабогло замкнув ударом головою повз дальню стійку. Рух мав лишень слабенький постріл в руки Паньківу. Вдосталь було тільки фолів (24 штуки) та неточних передач.

Невеличке загострення сталося перед перервою. На 45-й хвилині Безбородько ударом головою під поперечку замкнув подачу від Третьякова, а Лучкевич летів на замикання на дальній стійці – Гагун в останню мить встиг вибити м'яч, при цьому зачепивши ногою обличчя Валерія. Після розіграшу кутового Третьяков ще й пробив у падінні через себе, але постріл не став проблемою для Бандури. Відпочивати команди пішли за нулів на табло.

На другий тайм Іван Федик випустив Кухаревича, який з перших хвилин взяв участь у двох атаках Руха з ударами. Небезпечними вони не були, та і загалом футбол не змінився – цікавих моментів не виникало, але було дуже багато фолів. Зрештою, така гра вилилась у вилучення Бондаренка, якому виписали дві жовті картки за хвилину – Олександрія на останні півгодини залишилась без основного центрбека.

Перевага в одного футболіста аж нічого не дала Руху. Олександрія все одно більше атакувала, але перший небезпечний момент у другому таймі стався аж на 75-й хвилині – це Ковалець подав на лінію воротарського під замикання Сіталу, однак ні Артему, ні Банаді по м'ячу влучити не вдалося. Лише після цього львів'яни змогли перехопити ініціативу, а на 84-й хвилині вони навіть створили свій дебютний гольовий епізод – втім, удар Кухаревича з правого краю штрафного в ближній кут парирував Паньків.

Цей момент став останнім у зустрічі. Фінальний свисток зафіксував нульову нічию, після якої Олександрія набрала 15 очок і піднялася на шосту позицію. Рух, маючи в активі лишень 6 залікових балів, залишився на останній сходинці.

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