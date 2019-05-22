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Шаран: Олександрія – перша в історії України команда з райцентру, яка буде грати у єврокубках

22 травня 21:44 999 Читать на русском
Шаран: Олександрія – перша в історії України команда з райцентру, яка буде грати у єврокубках
Володимир Шаран / фото: ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився враженнями після матчу 30-го туру УПЛ проти Маріуполя (1:1).

29’ Олександр Піхальонок
 
Андрій Запорожан 45’
29’ Олександр Піхальонок
45’ Андрій Запорожан

"Після поразки в минулому турі від Львова ми трохи занервували. Але у нас відбулася серйозна розмова з хлопцями. Незважаючи на той склад, який сьогодні вийшов (у нас було дуже багато кадрових проблем), ми сьогодні зіграли дуже пристойно.

Маріуполь – Олександрія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Маріуполь мав невелику перевагу в першому таймі, але найголовніше, що ми досягли свого. Я дуже вдячний всім і вболівальникам, і хлопцям за терпіння. Якщо не помиляюся, то ми перша в історії України команда з райцентру, яка буде грати у єврокубках.

Ця нічия схожа на перемогу? Звичайно! Це, напевно, найважливіша нічия в моєму житті", – цитує Шарана прес-служба Маріуполя.

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Теги
Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран Маріуполь - Олександрія
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