"Команда – гравці, тренери, персонал – такі ж люди, як і всі українці, які понад два роки живуть в умовах війни під постійною загрозою ракетних ударів. Скільки людей пережили окупацію, скільки воюють на фронті і щодня на їхніх очах розриваються тіла побратимів. Думаю, всі наші члени команди розуміють, що ми у війні не перший день, так що ніяк ця подія не позначилася на команді і ніяких панічних реакцій ні від кого немає.

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Користуючись нагодою, від імені команди хочу висловити співчуття тим, хто постраждав і хто в ці хвилини не може вийти на вулицю з дитиною через забруднене повітря, хто в стані емоційного шоку тощо – ми дякуємо місту і його жителям, завдяки яким в першу чергу існує команда і дуже вдячні за вчорашній матч з ЮКСА, де підтримати команду прийшла максимальна кількість вболівальників.

На жаль, це не перша подібна трагедія в нашому місті, раніше був прильот просто в спальний мікрорайон, де в людей хати, багато хто загинув, багато хто втратив житло. Про ситуацію в Куп'янську, Краматорську і інших містах нашої країни годі й говорити, тому я не думаю, що варто багато уваги приділяти футбольній команді, яка, на щастя, не постраждала", – поділився Костюк в коментарі Tribuna.

До слова, цієї ночі Росія вчергове обстріляла територію України, зокрема об'єкт інфраструктури на Житомирщині. Через це виникла загроза забруднення повітря у області.

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