Шаран категорично висловився щодо продовження тренерської кар'єри
Український тренер Володимир Шаран зізнався, чи планує повертатися у великий футбол.
"Це не від мене залежить. Ще зарано закінчувати тренерську роботу, ще навіть п'ятдесят не стукнуло.
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Все нормально, будемо працювати. Дай бог, щоб було здоров'я і були запрошення. Пропозиції є. Назви команд зараз ніхто казати не буде, треба проаналізувати свою роботу і сподіватися, що будуть запрошення і від інших команд", – сказав Шаран у коментарі Tribuna.
Нагадаємо, останнім місцем роботи 49-річного фахівця була Олександрія, яку він покинув 13 травня.
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