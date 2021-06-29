"Це не від мене залежить. Ще зарано закінчувати тренерську роботу, ще навіть п'ятдесят не стукнуло.

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Все нормально, будемо працювати. Дай бог, щоб було здоров'я і були запрошення. Пропозиції є. Назви команд зараз ніхто казати не буде, треба проаналізувати свою роботу і сподіватися, що будуть запрошення і від інших команд", – сказав Шаран у коментарі Tribuna.

Нагадаємо, останнім місцем роботи 49-річного фахівця була Олександрія, яку він покинув 13 травня.

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