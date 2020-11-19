"Попрацювали в дворазовому режимі, на цьому тижні в одноразовому. Готуємося безпосередньо до Шахтаря.

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Я вважаю, що погодні умови ще більш-менш нормальні. Я бачу, що хлопці працюють з бажанням і з нетерпінням чекають матчу з лідером. Орендований Валерій Бондаренко не зможе зіграти, на жаль. Шахтар відразу сказав, ми про це знали. Так що претензій до Шахтаря немає", – наводить слова тренера Футбол 1/2/3.

До слова, матч Шахтар – Олександрія відбудеться у суботу, 21 листопада. Початок поєдинку о 17:00.

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