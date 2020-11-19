"Поработали в двухразовом режиме, на этой неделе в одноразовом. Готовимся непосредственно к Шахтеру.

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Я считаю, что погодные условия еще более-менее нормальные. Я вижу, что ребята работают с желанием и с нетерпением ждут матча с лидером. Арендованный Валерий Бондаренко не сможет сыграть, к сожалению. Шахтер сразу сказал, мы об этом знали. Так что претензий к Шахтеру нет", – приводит слова тренера Футбол 1/2/3.

К слову, матч Шахтер – Александрия состоится в субботу, 21 ноября. Начало поединка в 17:00.

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