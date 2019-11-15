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Шапаренко: Якщо казати відверто – в України U-21 мало шансів, щоб вийти на Євро-2021

15 листопада 23:14 342 Читать на русском
Шапаренко: Якщо казати відверто – в України U-21 мало шансів, щоб вийти на Євро-2021
Шапаренко і Попов / Фото УАФ

Хавбек молодіжної збірної України Микола Шапаренко оцінив перспективи своєї команди після поразки у матчі відбору Євро-2021 проти збірної Данії (2:3).

63’ Назарій Русин
74’ Георгій Цітаішвілі
 
Андреас Ольсен 5’
Андреас Ольсен 25’
Андреас Ольсен 59’
Мадс Серенсен 72’
5’ Андреас Ольсен
25’ Андреас Ольсен
59’ Андреас Ольсен
63’ Назарій Русин
72’ Мадс Серенсен
74’ Георгій Цітаішвілі

"Так, було чимало помилок. Не було контролю, який ми планували. У другому таймі реабілітувалися, вважаю, показали дуже гідну гру, але не вистачило десь удачі в завершальній фазі.

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У перерві тренер казав, що вірить у нас. Сказав, що є 45 хвилин, щоб виграти матч, але не вийшло. Був упевнений, що заб'ю пенальті. Але не забив – таке буває. Добре, що Цітаішвілі зіграв на добиванні, не виключився з моменту, дограв і забив.

Якщо казати відверто, вважаю, у нас мало шансів, щоб вийти на Євро. Самі винні, не треба шукати винних, тільки ми, футболісти. Будемо грати такі матчі з високо піднятою головою.

Підтримка дуже і дуже божевільна. Хотів би сказати Львову спасибі за цю підтримку. Шкода, що не виправдали довіру", – сказав Шапаренко в коментарі Футбол 1.

До слова, після чотирьох турів команда Руслана Ротаня посідає лише четверту сходинку групи 8 відбору на Євро-2021 – одна перемога і три поразки.

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Микола Шапаренко Микола Шапаренко Збірна України U-21 Відбір Євро-2021 (U-21) Україна U-21 - Данія U-21
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