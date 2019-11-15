Шапаренко: Якщо казати відверто – в України U-21 мало шансів, щоб вийти на Євро-2021

Хавбек молодіжної збірної України Микола Шапаренко оцінив перспективи своєї команди після поразки у матчі відбору Євро-2021 проти збірної Данії (2:3).

"Так, було чимало помилок. Не було контролю, який ми планували. У другому таймі реабілітувалися, вважаю, показали дуже гідну гру, але не вистачило десь удачі в завершальній фазі.

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У перерві тренер казав, що вірить у нас. Сказав, що є 45 хвилин, щоб виграти матч, але не вийшло. Був упевнений, що заб'ю пенальті. Але не забив – таке буває. Добре, що Цітаішвілі зіграв на добиванні, не виключився з моменту, дограв і забив.

Якщо казати відверто, вважаю, у нас мало шансів, щоб вийти на Євро. Самі винні, не треба шукати винних, тільки ми, футболісти. Будемо грати такі матчі з високо піднятою головою.

Підтримка дуже і дуже божевільна. Хотів би сказати Львову спасибі за цю підтримку. Шкода, що не виправдали довіру", – сказав Шапаренко в коментарі Футбол 1.

До слова, після чотирьох турів команда Руслана Ротаня посідає лише четверту сходинку групи 8 відбору на Євро-2021 – одна перемога і три поразки.

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