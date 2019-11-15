Шапаренко: Если говорить откровенно – в Украины U-21 мало шансов, чтобы выйти на Евро-2021

Хавбек молодежной сборной Украины Николай Шапаренко оценил перспективы своей команды после поражения в матче отбора Евро-2021 против сборной Дании (2:3).

"Да, было много ошибок. Не было контроля, который мы планировали. Во втором тайме реабилитировались, считаю, показали очень достойную игру, но не хватило где-то удачи в завершающей фазе.

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В перерыве тренер говорил, что верит в нас. Сказал, что есть 45 минут, чтобы выиграть матч, но не получилось. Был уверен, что забью пенальти. Но не забил – такое бывает. Хорошо, что Цитаишвили сыграл на добивании, а не выключился из момента, доиграл и забил.

Если говорить откровенно, считаю, у нас мало шансов, чтобы выйти на Евро. Сами виноваты, не надо искать виновных, только мы, футболисты. Будем играть такие матчи с высоко поднятой головой.

Поддержка очень и очень сумасшедшая. Хотел бы сказать Львову спасибо за эту поддержку. Жаль, что не оправдали доверие", – сказал Шапаренко в комментарии Футбол 1.

К слову, после четырех туров команда Руслана Ротаня занимает лишь четвертую строчку группы 8 отбора на Евро-2021 – одна победа и три поражения.

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