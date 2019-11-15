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Шапаренко: Если говорить откровенно – в Украины U-21 мало шансов, чтобы выйти на Евро-2021

23:14 12 Читати українською
Шапаренко: Если говорить откровенно – в Украины U-21 мало шансов, чтобы выйти на Евро-2021
Шапаренко и Попов / Фото УАФ

Хавбек молодежной сборной Украины Николай Шапаренко оценил перспективы своей команды после поражения в матче отбора Евро-2021 против сборной Дании (2:3).

63’ Назарий Русин
74’ Георгий Цитаишвили
 
Андреас Ольсен 5’
Андреас Ольсен 25’
Андреас Ольсен 59’
Мадс Серенсен 72’
5’ Андреас Ольсен
25’ Андреас Ольсен
59’ Андреас Ольсен
63’ Назарий Русин
72’ Мадс Серенсен
74’ Георгий Цитаишвили

"Да, было много ошибок. Не было контроля, который мы планировали. Во втором тайме реабилитировались, считаю, показали очень достойную игру, но не хватило где-то удачи в завершающей фазе.

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В перерыве тренер говорил, что верит в нас. Сказал, что есть 45 минут, чтобы выиграть матч, но не получилось. Был уверен, что забью пенальти. Но не забил – такое бывает. Хорошо, что Цитаишвили сыграл на добивании, а не выключился из момента, доиграл и забил.

Если говорить откровенно, считаю, у нас мало шансов, чтобы выйти на Евро. Сами виноваты, не надо искать виновных, только мы, футболисты. Будем играть такие матчи с высоко поднятой головой.

Поддержка очень и очень сумасшедшая. Хотел бы сказать Львову спасибо за эту поддержку. Жаль, что не оправдали доверие", – сказал Шапаренко в комментарии Футбол 1.

К слову, после четырех туров команда Руслана Ротаня занимает лишь четвертую строчку группы 8 отбора на Евро-2021 – одна победа и три поражения.

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Николай Шапаренко Николай Шапаренко Сборная Украины U-21 Отбор Евро-2021 (U-21) Украина U-21 - Дания U-21
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