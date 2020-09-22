Шапаренко став найкращим гравцем 3-го туру УПЛ за версією InStat
Аналітичний ресурс InStat визначив найкориснішого гравця минулого туру чемпіонату України.
Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко отримав найвищу оцінку серед усіх учасників третього туру елітного дивізіону, повідомляє видання Zbirna.com.
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Цікаво, що 21-річний динамівець провів у матчі проти Львова всього лише один тайм (вийшовши на заміну після перерви), але саме його дії стали визначальними у перемозі "біло-синіх". Шапаренко зумів відзначитись голом зі штрафного і віддав гольовий пас. До трійки лідерів потрапили також представники Ворскли та Олімпіка.
Рейтинг найкращих футболістів 3-го туру за оцінками InStat виглядає наступним чином:
1. Микола Шапаренко (Динамо) – 330
2. Давід Пуцлін (Ворскла) – 318
3. Захедітабар Шахаб (Олімпік) – 315
4. Максім Тейшейра (Олімпік) – 314
5. Алан Патрік (Шахтар) – 313
6-7. Марлос (Шахтар) – 307
6-7. Владислав Супряга (Динамо) – 307
8. Євген Морозко (Колос) – 301
9. Манор Соломон (Шахтар) – 300
10. Тайсон (Шахтар) – 297
Нагадаємо, Динамо лише на останніх хвилинах спромоглось вирвати перемогу у Львова (3:1) і після 3-х турів посідає другу сходинку турнірної таблиці УПЛ, набравши 7 очок.
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