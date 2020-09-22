Півзахисник київського Динамо Микола Шапаренко отримав найвищу оцінку серед усіх учасників третього туру елітного дивізіону, повідомляє видання Zbirna.com.

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Цікаво, що 21-річний динамівець провів у матчі проти Львова всього лише один тайм (вийшовши на заміну після перерви), але саме його дії стали визначальними у перемозі "біло-синіх". Шапаренко зумів відзначитись голом зі штрафного і віддав гольовий пас. До трійки лідерів потрапили також представники Ворскли та Олімпіка.

Рейтинг найкращих футболістів 3-го туру за оцінками InStat виглядає наступним чином:

1. Микола Шапаренко (Динамо) – 330

2. Давід Пуцлін (Ворскла) – 318

3. Захедітабар Шахаб (Олімпік) – 315

4. Максім Тейшейра (Олімпік) – 314

5. Алан Патрік (Шахтар) – 313

6-7. Марлос (Шахтар) – 307

6-7. Владислав Супряга (Динамо) – 307

8. Євген Морозко (Колос) – 301

9. Манор Соломон (Шахтар) – 300

10. Тайсон (Шахтар) – 297

Нагадаємо, Динамо лише на останніх хвилинах спромоглось вирвати перемогу у Львова (3:1) і після 3-х турів посідає другу сходинку турнірної таблиці УПЛ, набравши 7 очок.

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