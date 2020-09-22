Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко получил высшую оценку среди всех участников третьего тура элитного дивизиона, сообщает издание Zbirna.com.

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Интересно, что 21-летний динамовец провел в матче против Львова всего лишь один тайм (выйдя на замену после перерыва), но именно его действия стали определяющими в победе "бело-синих". Шапаренко сумел отличиться голом со штрафного и отдал голевой пас. В тройку лидеров попали также представители Ворсклы и Олимпика.

Рейтинг лучших футболистов 3-го тура по оценкам InStat выглядит следующим образом:

1. Николай Шапаренко (Динамо) – 330

2. Давид Пуцлин (Ворскла) – 318

3. Захедитабар Шахаб (Олимпик) – 315

4. Максим Тейшейра (Олимпик) – 314

5. Алан Патрик (Шахтер) – 313

6-7. Марлос (Шахтер) – 307

6-7. Владислав Супряга (Динамо) – 307

8. Евгений Морозко (Колос) – 301

9. Манор Соломон (Шахтер) – 300

10. Тайсон (Шахтер) – 297

Напомним, Динамо лишь на последних минутах смогло вырвать победу у Львова (3:1) и после 3-х туров занимает вторую строчку турнирной таблицы УПЛ, набрав 7 очков.

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