Шапаренко стал лучшим игроком 3-го тура УПЛ по версии InStat
Аналитический ресурс InStat определил самого полезного игрока прошлого тура чемпионата Украины.
Полузащитник киевского Динамо Николай Шапаренко получил высшую оценку среди всех участников третьего тура элитного дивизиона, сообщает издание Zbirna.com.
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Интересно, что 21-летний динамовец провел в матче против Львова всего лишь один тайм (выйдя на замену после перерыва), но именно его действия стали определяющими в победе "бело-синих". Шапаренко сумел отличиться голом со штрафного и отдал голевой пас. В тройку лидеров попали также представители Ворсклы и Олимпика.
Рейтинг лучших футболистов 3-го тура по оценкам InStat выглядит следующим образом:
1. Николай Шапаренко (Динамо) – 330
2. Давид Пуцлин (Ворскла) – 318
3. Захедитабар Шахаб (Олимпик) – 315
4. Максим Тейшейра (Олимпик) – 314
5. Алан Патрик (Шахтер) – 313
6-7. Марлос (Шахтер) – 307
6-7. Владислав Супряга (Динамо) – 307
8. Евгений Морозко (Колос) – 301
9. Манор Соломон (Шахтер) – 300
10. Тайсон (Шахтер) – 297
Напомним, Динамо лишь на последних минутах смогло вырвать победу у Львова (3:1) и после 3-х туров занимает вторую строчку турнирной таблицы УПЛ, набрав 7 очков.
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