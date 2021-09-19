Шапаренко ризикує не зіграти проти Шахтаря у матчі за Суперкубок
Мірча Луческу може отримати неприємний головний біль перед матчем з запеклим суперником киян.
Півзахисник Динамо Микола Шапаренко може пропустити матч за Суперкубок з Шахтарем, повідомляє Football Hub.
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Після поєдинку Ліги чемпіонів з Бенфікою зірка киян відчув біль у нозі. Як наслідок, Мірча Луческу поберіг футболіста і до матчу з Олександрією той не готувався. Лікарі намагаються відновити Шапаренка, але поки що його участь у матчах проти Шахтаря у Суперкубку України і Баварії у Лізі чемпіонів залишається під питанням.
Нагадаємо, дуель з "гірниками" відбудеться вже за три дні, 22 вересня, у Києві на НСК Олімпійський. Поєдинок мав пройти ще у липні, однак через участь багатьох гравців Динамо на Євро-2020, матч на прохання "біло-синіх" перенесли.
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