Виконавчий директор української Прем'єр-ліги Євген Дикий розповів, скільки вболівальників очікують на поєдинку донецького Шахтаря і київського Динамо за перший трофей сезону.

"Згідно з нашими регламентними документами та погодженому з Міністерство охорони здоров'я України протоколом, на цей момент дозволяється заповнювати стадіони не більше, ніж на 60 %.

Шахтар – Динамо: УПЛ організувала показ Суперкубка України за кордоном

Також діють деякі карантинні обмеження: обов'язкова наявність маски та санітарна обробка рук. Принцип розсадження людей на стадіоні матиме вигляд шахівниці – один уболівальник, порожнє крісло, наступний вболівальник.

Наразі продано 15 тисяч квитків. Ми очікуємо аншлагу, тому охочим відвідати цей матч треба якомога швидше придбати квитки. Їх можна придбати на сайті Esport.in.ua – нашого офіційного партнера з реалізації квитків. Ціни стартують від 150 гривень, бізнес-сегмент вартує в межах 2 тисяч гривень", – розповів функціонер у коментарі Tribuna.com.

До слова, поєдинок Шахтар – Динамо відбудеться у середу, 22 вересня. Початок матчу на НСК Олімпійський о 21:00.

"Де Дзербі щось говорив про яйця": Шахтар порівнюють з Динамо після ганьби в ЛЧ – жодних виправдань і жорстокі вердикти