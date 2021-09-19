Полузащитник Динамо Николай Шапаренко может пропустить матч за Суперкубок с Шахтером, сообщает Football Hub.

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После поединка Лиги чемпионов с Бенфикой звезда киевлян почувствовал боль в ноге. Как следствие, Мирча Луческу поберег футболиста и к матчу с Александрией тот не готовился. Врачи пытаются восстановить Шапаренко, но пока его участие в матчах против Шахтера в Суперкубке Украины и Баварии в Лиге чемпионов остается под вопросом.

Напомним, дуэль с "горняками" состоится уже через три дня, 22 сентября, в Киеве на НСК Олимпийский. Поединок должен был пройти еще в июле, однако из-за участия многих игроков Динамо на Евро-2020, матч по просьбе "бело-синих" перенесли.

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