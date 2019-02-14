Шапаренко: Нічия з Олімпіакосом – хороший результат для Динамо

Півзахисник Динамо Микола Шапаренко поділився враженнями від поєдинку 1/16 фіналу Ліги Європи проти Олімпіакоса (2:2).

"Емоції позитивні. Ми забили наприкінці матчу. 2:2 – на виїзді хороший результат. Гра була важкою, у Олімпіакоса хороша підтримка фанатів.

Олімпіакос – Динамо – 2:2 – відео голів

Ми враховували, що, можливо, пропустимо, тому потрібно було не опускати голову.

Ми провели хороші збори. Це заслуга тренерського штабу і тренерів з фізпідготовки", – сказав Шапаренко в ефірі ТК Футбол 1.

Шапаренко вийшов у стартовому складі на матч з Олімпіакосом та був замінений на 82-й хвилині.

Нагадаємо, матч-відповідь між Динамо та Олімпіакосом відбудеться 21 лютого, початок о 22:00.

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