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Шапаренко: Ничья с Олимпиакосом – хороший результат для Динамо

14 февраля 23:41 35 Читати українською
Шапаренко: Ничья с Олимпиакосом – хороший результат для Динамо
Николай Шапаренко / Фото ФК Динамо

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко поделился впечатлениями от поединка 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса (2:2).

"Эмоции положительные. Мы забили в конце матча. 2:2 – на выезде хороший результат. Игра была тяжелой, в Олимпиакоса хорошая поддержка фанатов.

Олимпиакос – Динамо – 2:2 – видео голов

Мы учитывали, что, возможно, пропустим, поэтому нужно было не опускать голову.

Мы провели хорошие сборы. Это заслуга тренерского штаба и тренеров по физподготовке", – сказал Шапаренко в эфире ТК Футбол 1.

Шапаренко вышел в стартовом составе на матч с Олимпиакосом и был заменен на 82-й минуте.

Напомним, ответный матч между Динамо и Олимпиакосом состоится 21 февраля, начало в 22:00.

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Лига Европы1/16 финалаКараискакис (Пирей)

Олимпиакос - Динамо Киев: Четверг 14 февраля 2019

Олимпиакос
Матч окончен
2 : 2
Динамо Киев
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Теги
Лига Европы Динамо Киев Динамо Киев Олимпиакос - Динамо Киев Николай Шапаренко Николай Шапаренко
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