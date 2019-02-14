Шапаренко: Ничья с Олимпиакосом – хороший результат для Динамо

Полузащитник Динамо Николай Шапаренко поделился впечатлениями от поединка 1/16 финала Лиги Европы против Олимпиакоса (2:2).

"Эмоции положительные. Мы забили в конце матча. 2:2 – на выезде хороший результат. Игра была тяжелой, в Олимпиакоса хорошая поддержка фанатов.

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Мы учитывали, что, возможно, пропустим, поэтому нужно было не опускать голову.

Мы провели хорошие сборы. Это заслуга тренерского штаба и тренеров по физподготовке", – сказал Шапаренко в эфире ТК Футбол 1.

Шапаренко вышел в стартовом составе на матч с Олимпиакосом и был заменен на 82-й минуте.

Напомним, ответный матч между Динамо и Олимпиакосом состоится 21 февраля, начало в 22:00.

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