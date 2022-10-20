"За який топ-клуб я хотів би зіграти? Баварія. Коли ми з ними грали в Лізі чемпіонів – це просто топ, машина. Вони біжать і біжать, не зупиняються.

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Я грав проти Кімміха – це чувак, який ніколи не втрачає м'яч. Просто топ-рівень", – сказав Шапаренко в інтерв'ю YouTube-каналу Влади Седан.

Нагадаємо, Микола – вихованець Маріуполя. До Динамо приєднався у 2015 році. У поточному сезоні провів за киян 9 матчів, в яких віддав 1 асист. Нині 24-річний хавбек на лікарняному: у матчі 1-го туру групового етапу Ліги Європи проти Фенербахче він зазнав розриву передньої хрестоподібної зв'язки колінного суглоба. Час його відновлення триватиме близько шести місяців. Transfermarkt оцінює Шапаренка у 10 млн євро.

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