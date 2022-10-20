"За какой топ-клуб я хотел бы сыграть? Бавария. Когда мы с ними играли в Лиге чемпионов – это просто топ, машина. Они бегут и бегут, не останавливаются.

Шапаренко назвал оригинальную причину провала Динамо на старте сезона

Я играл против Киммиха – это чувак, никогда не теряющий мяч. Просто топ-уровень", – сказал Шапаренко в интервью YouTube-каналу Влады Седан.

Напомним, Николай – воспитанник Мариуполя. К Динамо присоединился в 2015 году. В текущем сезоне провел за киевлян 9 матчей, в которых отдал 1 ассист. Сейчас 24-летний хавбек на больничном: в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы против Фенербахче он порвал переднюю крестообразную связку коленного сустава. Время его восстановления будет длиться около шести месяцев. Transfermarkt оценивает Шапаренко в 10 млн евро.

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