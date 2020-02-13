"Шантаж Карпат не пройшов": Козловський оцінив рішення міської ради Львова про передачу землі "левам"

Президент Руха Григорій Козловський прокоментував новий формат співпраці Львова з Карпатами.

"На сьогоднішній день ми зробили те, про що Карпати лише могли мріяти – міська рада підтвердила, що ми готові створювати народну команду. Але для того, щоб це сталося, ця команда має бути справді народною і не повинна належати олігархам.

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Якщо олігархи відмовляються від цієї команди, їм тяжко чи нецікаво її утримувати, бавитись такою іграшкою, якою є для них Карпати. Ми дали їм хороший пас… Віддавайте печатки у міську раду! Міська рада готова створити народну команду і землю під цю команду надати, і закладати під неї кошти в бюджет.

Більше на цю ситуацію ми ніяк вплинути не можемо, бо наразі у клубу є власники. Депутати ж цивілізовані люди, вони не будуть веслувати човном на Кіпр, аби забрати печатку. Ми чекаємо, дали пас, тепер побачимо, чим все закінчиться. Принесуть печатку чи не принесуть. Вже три тижні несуть.

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Шантаж Карпат не пройшов, місто сказало: "Окей, вам тяжко, віддавайте! Ми самі будемо тягнути цю ношу". Карпати не мають належати ні Димінському, ні Козловському, Іванову чи Сидорову. Люди, які тимчасово управляють командою, повинні зрозуміти, що Карпати – не іграшка в руках олігарха і не предмет шантажу. Це народна команда. Була, є і завжди буде народною", – цитує Козловського прес-служба Руха.

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