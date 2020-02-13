"Шантаж Карпат не прошел": Козловский оценил решение городского совета Львова о передаче земли "львам"

Президент Руха Григорий Козловский прокомментировал новый формат сотрудничества Львова с Карпатами.

"На сегодняшний день мы сделали то, о чем Карпаты только могли мечтать – городской совет подтвердил, что мы готовы создавать народную команду. Но для того, чтобы это произошло, эта команда должна быть действительно народной и не должна принадлежать олигархам.

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Если олигархи отказываются от этой команды, им тяжело или неинтересно ее содержать, играть такой игрушкой, которой для них Карпаты, мы дали им хороший пас... Отдавайте печати в городской совет! Городской совет готов создать народную команду и землю под эту команду предоставить, и закладывать в нее средства в бюджет.

Больше на эту ситуацию мы никак повлиять не можем, так как сейчас у клуба есть владельцы. Депутаты же цивилизованные люди, они не будут грести в лодке на Кипр чтобы забрать печать. Мы ждем, дали пас, теперь посмотрим, чем все закончится. Принесут печать или не принесут. Уже три недели несут.

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Шантаж Карпат не прошел, город сказал: "Окей, вам тяжело, отдавайте! Мы сами будем тянуть эту ношу". Карпаты не должны принадлежать ни Диминскому, ни Козловскому, Иванову или Сидорову. Люди, которые временно управляют командой, должны понять, что Карпаты – не игрушка в руках олигарха и не предмет шантажа. Это народная команда. Была, есть и всегда будет народной", – цитирует Козловского пресс-служба Руха.

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