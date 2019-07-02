Шальке зацікавився Хюсаєм з Наполі

Захисник Наполі Ельсейд Хюсай може перейти в Шальке.

Гельзенкірхенський Шальке проявляє інтерес до захисника Наполі Ельсейда Хюсая, повідомляє Il Mattino. "Партенопейці" оцінюють албанця у 22 млн євро.

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Хюсай перебрався на Сан-Паоло у 2015 році з Емполі разом із тренером Мауріціо Саррі. За 4 роки тричі виграв "срібло" Серії А.

Раніше повідомлялось, що Шальке продасть свого вінгера Євгена Коноплянку. Українцем активно цікавиться Фенербахче.