toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Німеччина
ТРАНСФЕРИ ДИНАМО - ВАККЕР ШАХТАР - ЮРДІНГЕН УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ

Шальке зацікавився Хюсаєм з Наполі

2 липня 22:09 113 Читать на русском
Шальке зацікавився Хюсаєм з Наполі
Ельсейд Хюсай / Getty Images

Захисник Наполі Ельсейд Хюсай може перейти в Шальке.

Гельзенкірхенський Шальке проявляє інтерес до захисника Наполі Ельсейда Хюсая, повідомляє Il Mattino. "Партенопейці" оцінюють албанця у 22 млн євро.

Коноплянка узгодив контракт з Фенербахче, – Fanatik

Хюсай перебрався на Сан-Паоло у 2015 році з Емполі разом із тренером Мауріціо Саррі. За 4 роки тричі виграв "срібло" Серії А.

Раніше повідомлялось, що Шальке продасть свого вінгера Євгена Коноплянку. Українцем активно цікавиться Фенербахче.

blog_ava
Сампдорія підтвердила інтерес до Маліновського
09:28
1683
Теги
Трансфери Наполі Наполі Трансфери Чемпіонату Італії Німеччина Шальке Шальке Трансфери Чемпіонату Німеччини Ельсейд Хюсай Ельсейд Хюсай
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
  • Сампдорія підтвердила інтерес до Маліновського
    Італія — 09:281683 Сампдорія підтвердила інтерес до Маліновського
1
год
:
37
хв
Марокко
19:00
Бенін
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук