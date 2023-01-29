Шальке після відновлення чемпіонату продовжив розтринькувати очки – поступився Айнтрахту (0:3) і був розгромлений РБ Лейпцигом (1:6). Кельн, натомість, сенсаційно розтрощив Вердер (7:1) і відібрав залікові бали у Баварії (1:1). "Кобальтовим" більше не можна було зволікати – підопічні Томаса Райса головні претенденти на виліт. І кожне наступне втрачене очко може стати фатальним.

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Вже на 4 хвилині Моріц Єнц, який лише декілька днів тому приєднався до гельзенкірхенців на правах оренди, головою замикав навісну передачу від партнера у нижній кут, але Швебе встиг зреагувати. Цей удар так і залишився єдиним у площину воріт на дві команди у першому таймі.

По перерві Хуберс міг виводити Кельн вперед: після подачі зі штрафного він вистрибнув вище за інших і пробив головою, але після його удару м'яч лише зачепив поперечину. За трохи Краусс повторив схожу комбінації, але цього разу сфера пролетіла вище. Цим небезпека від обох колективів обмежилась.

Як наслідок, матч так і завершився безгольовою нічиєю. Кельн набрав 22 очки і залишився на дванадцятій сходинці, Шальке з 19 балами останній.

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