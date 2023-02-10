Гельзенкірхенці на власному полі розписали нулі з "вовками". Читайте звіт про гру на "Футбол 24".

Двадцятий тур чемпіонату Німеччини у п'ятницю відкривала зустріч між Шальке і Вольфсбургом. Найгірша команда Бундесліги останні два поєдинки звела унічию, тож планувала продовжити позитивну тенденцію. Натомість "зелено-білі" поразками від Вердера і Баварії перервали свою 10-матчеву безпрограшну серію, тож змушені були рятувати ситуацію.

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Вже на початку матчу гості заробили право на пенальті, але Арнольд не зумів вразити ворота суперника – його удар з позначки прийняла на себе ліва стійка. Господарі до середини тайму були гострішими і небезпечнішими, хоча програвали у володінні м'ячем.

По перерві Крал вивів Шальке вперед, але арбітр вирішив перевірити епізод на предмет офсайду – VAR підтвердив положення поза грою. За 15 хвилин до завершення основного часу гельзенкірхенці забили вдруге – закидання на чужу половину поля, м'яч після жахливої помилки захисника (який махнув ногою повз сферу) потрапив до Фрая і той пробив повз голкіпера. Однак, арбітр знову скасував взяття воріт, зафіксувавши офсайд у Салазара в момент закидання.

Зрештою, матч так і завершився безгольовою нічиєю. Шальке набрав 12 очок і залишився останнім, Вольфсбург з 30-ма пунктами – сьомий.

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