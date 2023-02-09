Раніше Міхаель Рехнер поєднував роботу в Хоффенхаймі з роботою в збірній Туреччини.

Новий тренер воротарів Баварії Міхаель Рехнер звільниться з роботи у збірній Туреччини, інформує Bild. Під час роботи з Хоффенхаймом Рехнер також співпрацював із тренерським штабом Штефана Кунца у збірній Туреччини: він їздив туди під час кожної міжнародної паузи.

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Робота в Баварії вимагає постійного перебування Рехнера на клубній базі мюнхенців. З цієї причини він припинить співпрацю з Кунцем.

Нагадаємо, що сьогодні Баварія офіційно оголосила про призначення Рехнера на посаду тренера воротарів. На цій посаді Міхаель замінив легендарного Тоні Топаловича.

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