Шальке і Гамбург видали вогняний матч, в якому було забито 8 голів. Рахунок та огляд матчу читайте на "Футбол 24".

Бундесліга 2. Перший тур. 28 липня 2023.

Гамбург – Шальке – 5:3

Голи: Глацель, 17, 90+1, Бенеш, 56, 60, Домпе, 90+9 – Уедраого, 22, Аувеян, 45+1, Терроде, 66.

Вилучення: Сіссе, 71 (друга жовта картка).

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Вчора, 28 липня, феєричним матчем стартував сезон в німецькій Бундеслізі 2 – в матчі-відкриття Гамбург на домашній арені приймав гельзенкірхенський Шальке, який за підсумками минулого сезону вилетів у нижчий дивізіон.

Команди влаштували неймовірну перестрілку. Першу половину зустрічі мінімально виграли гельзенкірхенці: на швидкий гол Глацеля підопічні Томаса Райса відповіли двічі – точні постріли в активі Уедраого та Аувеяна.

Проте, другий тайм залишився повністю за господарями, які змогли переломити хід зустрічі на свою користь: швидкий дубль Бенеша вивів Гамбург вперед – 3:2. Шальке не знітився і зміг зрівняти рахунок – гол в активі Терроде. Рівна гра похитнулась на 71 хвилині матчу, коли захисник Шальке Сіссе отримав другу жовту картку і був вилучений з поля. Господарі змогли скористатися чисельною більшістю – Глацель і Домле в доданий до другого тайму час встановили остаточний рахунок 5:3 на користь своєї команди.

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