Шальке – Борусія Д: прогноз на матч Бундесліги

Шальке з Гельзенкірхена та дортмундська Борусія зустрінуться у матчі 14-го туру німецької Бундесліги. Який прогноз на гру, підкаже "Футбол 24".

Поєдинок Шальке – Борусія Д відбудеться 8 грудня у Гельзенкірхені на стадіоні Фелтінс-Арена. Початок гри о 16:30 за київським часом. "Футбол 24" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

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Шальке – Борусія Д, прогноз букмекерів на матч Бундесліги:

Фахівці авторитетної британської контори William Hill вважають гостей фаворитом протистояння. Коефіцієнт на перемогу "джмелів" складає 2,15. Можливий тріумф підопічних Доменіко Тедеско оцінюється гіршим балом 3,30, а нічия – 3,40.

Трохи більше вірять у Дортмунд австрійці з Bwin. Потенційний успіх Борусії ними оцінюється балом 2,10. На перемогу Шальке ставки приймаються з коефіцієнтом 3,40, на нічию – 3,30.

Відзначимо, що наразі Борусія Д є лідером чемпіонату Німеччини та вже на 7 очок випереджає найближчих переслідувачів. Натомість Шальке, за який виступає українець Євген Коноплянка, поки йде 12-й сходинці.