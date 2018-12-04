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"Ніяких претензій до Коноплянки немає", – Тедеско запевнив, що розраховує на українського хавбека

14:30 463 Читать на русском
"Ніяких претензій до Коноплянки немає", – Тедеско запевнив, що розраховує на українського хавбека
Євген Коноплянка / Соцмережі

Головний тренер Шальке Доменіко Тедеско розповів , що розраховує на хавбека Євгена Коноплянку, який останнім часом зрідка з'являється у складі Шальке.

"Українці занепокоєні тим, що Коноплянка рідко з'являється на полі у складі Шальке? Але Євген знову забив за збірну – у вас немає приводів для хвилювання! Ви пам'ятаєте напам'ять статистику минулого сезону? Знаєте, в скількох матчах взяв участь Коноплянка? В тридцяти. Він з'являється на полі не так уже й рідко.

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У нас в команді багато нападників. Кожен отримує ігрову практику. Всьому свій час. Ніяких претензій до Коноплянки немає. Коно – відмінний футболіст. Я розраховує на нього в майбутньому. Складно сказати, коли знову можна буде побачити його в стартовому складі. Час покаже", – розповів Тедеско Segodnya.ua

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Німеччина Доменіко Тедеско Доменіко Тедеско Євген Коноплянка Євген Коноплянка Шальке Шальке
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