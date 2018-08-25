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Шальке без Коноплянки програв Вольфсбургу, Айнтрахт на виїзді переміг Фрайбург, Вердер та Ганновер зіграли внічию

18:35 106 Читать на русском
Шальке без Коноплянки програв Вольфсбургу, Айнтрахт на виїзді переміг Фрайбург, Вердер та Ганновер зіграли внічию
Шальке без Коноплянки програв Вольфсбургу, Айнтрахт на виїзді переміг Фрайбург, Вердер та Ганновер зіграли внічию

Перші суботні матчі стартового туру Бундесліги завершились драматичними перемогами Вольфсбурга, Айнтрахта та Герти, а Вердер почав сезон з нічиї.

Перший матч для віце-чемпіона Німеччини обіцяв бути не дуже складним, адже Вольфсбург у минулому сезоні зірок з неба не хапав. Правда, гельзенкірхенцям через травми не могли допомогти ряд важливих виконавців – зокрема Стамбулі, Очіпка та Коноплянка. Як виявилося, втрати виявилися фатальними.

Вольфсбург весь матч діяв набагато впевненіше за Шальке та закономірно вирвався уперед на 33-й хвилині, коли Брукс замкнув подачу Арнольда з кутового ударом головою в ближній кут. "Кобальтові" не змогли відігратися до кінця першого тайму, а у другому їх спіткала ще одна невдача – Настасіч занадто грубо сфолив проти Вегхорста, а головний арбітр після перегляду відеоповтору вирішив, що це заслуговувало на червону картку. Залишившись у меншості, Шальке пішов у ва-банк, що принесло свої плоди. Брукс сфолив у власному штрафному, а Набіль Бенталєб на 86-й хвилині впевнено реалізував пенальті. Втім, вирвати нічию Шальке не зумів – на 90+4-й хвилині Ґінчек забив переможний гол Вольфсбурга.

У паралельній грі франкфуртський Айнтрахт здобув вкрай важку виїзну перемогу над Фрайбургом. Господарі поля були кращими впродовж усієї гри, однак пропущений на 10-й хвилині гол Ніколая Мюллера виявився вирішальним. У другому таймі Фрайбург був близьким до того, щоб відігратися, однак гол Флоріана Нідерленгера скасували через офсайд. Кілька класних нагод Петерсена також не допомогли Фрайбургу, а на 82-й хвилині "чорно-білі" взагалі пропустили другий гол – це Халлер оформив у матчі гол+пас. Матч завершився перемогою Айнтрахта.

Фортуна Дюссельдорф почала сезон у Бундеслізі з домашньої поразки Ауґсбургу. Господарі провели непоганий перший тайм, заслужено його вигравши завдяки голу Рамана на 39-й хвилині, однак у другому таймі гості перехопили ініціативу та дуже швидко відігралися. На 57-й хвилині Хінтереґґер замкнув подачу Шміда влучним ударом головою під поперечину, а на 76-й хвилині екс-нападник Гамбурга Андре Хан вирвав для своєї нової команди перемогу, забивши після верхової передачі Ріхтера.

У матчі між Вердером та Ганновером дуже довго не було забитих голів. Команди почали забивати лише в останні 15 хвилин – і першим це зробили ганноверці. На 76-й хвилині Вейдант після передачі Бебу вийшов один на один з голкіпером та вивів свою команду вперед, однак через дев'ять хвилин Гебре Селласіє замкнув подачу з лівого флангу ударом головою майже в пусті ворота – 1:1. Цей гол виявився останнім у грі.

Матч Герти проти Нюрнберга виявився найменш результативним у перших суботніх матчах першого туру. Гол Ведада Ібішевіча на 27-й хвилині після проходу Лазаро по правому флангу та прострілу у штрафний виявився єдиним у грі, хоча на 84-й хвилині берлінці могли пропустити. На щастя для них, пенальті, який заробив Нюрнберг після гри рукою суперника у власному штрафному, не реалізував Ішак. Більше шансів забити у гостей не було, тож Герта святкує мінімальну перемогу.

Таким чином, Вольфсбург набрав три очка та піднявся на друге місце у турнірній таблиці. За ним з першою перемогою йдуть Ауґсбург та Герта, а Вердер та Ганновер займають відповідно п'яту та шосту сходинки. Шальке, Нюрнеберг та Фрайбург з нулем очок займають 15-е, 16-е та 18-е місце.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 1-й тур

Вольфсбург – Шальке – 2:1

Голи: Брукс, 33, Ґінчек, 90+4 – Бенталєб, 86 (пен)

Вилучення: Настасіч, 66

Фрайбург – Айнтрахт – 0:2

Голи: Мюллер, 10, Халлер, 82

Фортуна – Ауґсбург – 1:2

Голи: Раман, 40 – Хінтереґґер, 57, Хан, 76

Вердер – Ганновер – 1:1

Голи: Селассіє, 85 – Вейдант, 76

Герта – Нюрнберг – 1:0

Голи: Ібішевіч, 28

Нереалізовані пенальті: Ішак, 84

Німеччина1 турВезер-Штадіон (Бремен)

Вердер - Ганновер: Субота 25 серпня 2018

Вердер
Матч завершено
1 : 1
Ганновер
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