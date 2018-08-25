Шальке без Коноплянки програв Вольфсбургу, Айнтрахт на виїзді переміг Фрайбург, Вердер та Ганновер зіграли внічию

Перші суботні матчі стартового туру Бундесліги завершились драматичними перемогами Вольфсбурга, Айнтрахта та Герти, а Вердер почав сезон з нічиї.

Перший матч для віце-чемпіона Німеччини обіцяв бути не дуже складним, адже Вольфсбург у минулому сезоні зірок з неба не хапав. Правда, гельзенкірхенцям через травми не могли допомогти ряд важливих виконавців – зокрема Стамбулі, Очіпка та Коноплянка. Як виявилося, втрати виявилися фатальними.

Вольфсбург весь матч діяв набагато впевненіше за Шальке та закономірно вирвався уперед на 33-й хвилині, коли Брукс замкнув подачу Арнольда з кутового ударом головою в ближній кут. "Кобальтові" не змогли відігратися до кінця першого тайму, а у другому їх спіткала ще одна невдача – Настасіч занадто грубо сфолив проти Вегхорста, а головний арбітр після перегляду відеоповтору вирішив, що це заслуговувало на червону картку. Залишившись у меншості, Шальке пішов у ва-банк, що принесло свої плоди. Брукс сфолив у власному штрафному, а Набіль Бенталєб на 86-й хвилині впевнено реалізував пенальті. Втім, вирвати нічию Шальке не зумів – на 90+4-й хвилині Ґінчек забив переможний гол Вольфсбурга.

У паралельній грі франкфуртський Айнтрахт здобув вкрай важку виїзну перемогу над Фрайбургом. Господарі поля були кращими впродовж усієї гри, однак пропущений на 10-й хвилині гол Ніколая Мюллера виявився вирішальним. У другому таймі Фрайбург був близьким до того, щоб відігратися, однак гол Флоріана Нідерленгера скасували через офсайд. Кілька класних нагод Петерсена також не допомогли Фрайбургу, а на 82-й хвилині "чорно-білі" взагалі пропустили другий гол – це Халлер оформив у матчі гол+пас. Матч завершився перемогою Айнтрахта.

Фортуна Дюссельдорф почала сезон у Бундеслізі з домашньої поразки Ауґсбургу. Господарі провели непоганий перший тайм, заслужено його вигравши завдяки голу Рамана на 39-й хвилині, однак у другому таймі гості перехопили ініціативу та дуже швидко відігралися. На 57-й хвилині Хінтереґґер замкнув подачу Шміда влучним ударом головою під поперечину, а на 76-й хвилині екс-нападник Гамбурга Андре Хан вирвав для своєї нової команди перемогу, забивши після верхової передачі Ріхтера.

У матчі між Вердером та Ганновером дуже довго не було забитих голів. Команди почали забивати лише в останні 15 хвилин – і першим це зробили ганноверці. На 76-й хвилині Вейдант після передачі Бебу вийшов один на один з голкіпером та вивів свою команду вперед, однак через дев'ять хвилин Гебре Селласіє замкнув подачу з лівого флангу ударом головою майже в пусті ворота – 1:1. Цей гол виявився останнім у грі.

Матч Герти проти Нюрнберга виявився найменш результативним у перших суботніх матчах першого туру. Гол Ведада Ібішевіча на 27-й хвилині після проходу Лазаро по правому флангу та прострілу у штрафний виявився єдиним у грі, хоча на 84-й хвилині берлінці могли пропустити. На щастя для них, пенальті, який заробив Нюрнберг після гри рукою суперника у власному штрафному, не реалізував Ішак. Більше шансів забити у гостей не було, тож Герта святкує мінімальну перемогу.

Таким чином, Вольфсбург набрав три очка та піднявся на друге місце у турнірній таблиці. За ним з першою перемогою йдуть Ауґсбург та Герта, а Вердер та Ганновер займають відповідно п'яту та шосту сходинки. Шальке, Нюрнеберг та Фрайбург з нулем очок займають 15-е, 16-е та 18-е місце.

Чемпіонат Німеччини 2018/2019, 1-й тур

Вольфсбург – Шальке – 2:1

Голи: Брукс, 33, Ґінчек, 90+4 – Бенталєб, 86 (пен)

Вилучення: Настасіч, 66

Фрайбург – Айнтрахт – 0:2

Голи: Мюллер, 10, Халлер, 82

Фортуна – Ауґсбург – 1:2

Голи: Раман, 40 – Хінтереґґер, 57, Хан, 76

Вердер – Ганновер – 1:1

Голи: Селассіє, 85 – Вейдант, 76

Герта – Нюрнберг – 1:0

Голи: Ібішевіч, 28

Нереалізовані пенальті: Ішак, 84