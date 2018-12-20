Шальке – Байєр – 1:2 – відео голів та огляд матчу

Байєр переміг Шальке у 16 турі Бундесліги (2:1). Дивіться відео голів та огляд матчу.

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 16 тур

Шальке – Байєр – 1:2

Голи: Райт, 45+2 – Драговіч, 26, Аларіо, 35

Шальке з Коноплянкою поступився Байєру, Драговіч відзначився забитим голом: 16 тур Бундесліги, матчі середи

На 26 хвилині гості вийшли вперед завдяки голу екс-динамівця Драговіча. Трохи пізніше Аларіо з передачі Венделла подвоїв перевагу Байєра, але ще до перерви Райт один гол відіграв.

Завдяки цій перемозі Байєр набрав 21 очко і піднявся на 10 місце, Шальке з 15 пунктами лишився на 14 позиції.