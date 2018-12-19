Шальке з Коноплянкою поступився Байєру, Драговіч відзначився забитим голом: 16 тур Бундесліги, матчі середи

В матчі 16 туру Бундесліги Байєр на виїзді обіграв Шальке. Рахунок та звіт про матч читайте на сайті "Футбол 24".

Чемпіонат Німеччини 2018/19, 16 тур

Шальке – Байєр – 1:2

Голи: Райт, 45+2 – Драговіч, 26, Аларіо, 35

Баварія – РБ Лейпциг – початок матчу о 21:30

Вердер – Хоффенхайм – початок матчу о 21:30

Майнц – Айнтрахт – початок матчу о 21:30

Фрайбург – Ганновер – початок матчу о 21:30

Шальке розпочав гру активніше, однак поступово леверкузенці вирівняли ситуацію і почали небезпечно атакувати, а на 26 хвилині вийшли вперед завдяки голу екс-динамівця Драговіча. Трохи пізніше Аларіо з передачі Венделла подвоїв перевагу Байєра, але ще до перерви Райт один гол відіграв. В другому таймі Шальке продовжив намагатись зрівняти рахунок, проте усі ці спроби так і не призвели до бажаного результату. Відзначимо, що Євген Коноплянка замінив на 71 хвилині Шопфа, однак результативними діями не відзначився.

Завдяки цій перемозі Байєр набрав 21 очко і піднявся на 10 місце, Шальке з 15 пунктами лишився на 14 позиції.