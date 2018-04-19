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Шальке – Айнтрахт: на трибунах відбулась масова бійка фанатів, постраждали 7 поліцейських, 80 арештованих

09:50 926 Читать на русском

Після матчу 1/2 фіналу Кубка Німеччини, в якому Шальке поступився Айнтрахту, фанати обох команд влаштували побоїще.

Перші заворушення почались на "Газпром-трибуні" стадіону Фелтінс-Арена, де свої домашні зустрічі проводить команда Євгена Коноплянки. Втручання поліції гасило конфлікти, однак вони спалахували ще у 4-х секторах. Згодом протистояння відновилось на стоянці за межами арени.

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Як підсумок, 80 найбрутальніших фанатів Шальке арештовано, а 7 поліцейських постраждали, пише WAZ.

Нагадаємо, Шальке вилетів з Кубка Німеччини, а Коноплянка втратив 100-відсотковий момент забити і врятувати свою команду.

Крім того, до гри 8 вболівальників отримали травми. Фанату Айнтрахта прилетіла скляна пляшка в голову (невідомий кинув її з рухомого авто), тож його довелось госпіталізовувати. На цьому фоні красивий перформанс фанатів Шальке залишився у тіні.

Загалом зафіксовано 20 правопорушень, за кожним з яких поліція відкрила кримінальне провадження.

Кубок Німеччини 2017/18 1/2 фіналуФелтінс-Арена (Ґельзенкірхєн)

Шальке - Айнтрахт Франкфурт: Середа 18 квітня 2018

Шальке
Матч завершено
0 : 1
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