Коноплянка проти Борусії Д: неоднозначна статистика, реакція на гол німецьких ЗМІ та відео всіх дій українця

Євген Коноплянка долучився до перемоги Шальке над дортмундською Борусією забитим голом, однак гра українця знову залишила чимало запитань.

Неоднозначна статистика

Коноплянка провів на полі 74 хвилини та забив переможний гол своєї команди. Євген виконав 4 удари по воротах, але лише одного разу влучив у рамку, власне тоді, коли відкрив рахунок в матчі.

Коноплянка забив 2500-й гол Шальке в Бундеслізі

Український вінгер віддав 19 передач, точність яких склала 73%. Відзначимо, що лише 2 паси у виконанні Євгена були спрямовані на загострення атаки. Всього ж Коноплянка 32 рази перетинався з м'ячем та двічі провокував суперників на фоли.

Коноплянка знову не надто вдало проявляв себе при обороні власних воріт, жодного разу не відібравши у суперників м'яч. На бодай одне перехоплення Євген також не напрацював, але, при цьому, лише раз втратив м'яч.

За 74 хвилини Коно здійснив 3 вдалі обіграші та тричі виграв боротьбу на другому поверсі.

Реакція німецьких ЗМІ на гол українця

Kicker: Шальке перемагає в дербі, Коноплянка дякує Шмельцеру

Видання Kicker відзначає, що український вінгер має бути вдячний за гол захиснику Борусії Марселю Шмельцеру, який обрізав свою команду у центрі поля та розпочав миттєву контратаку Шальке. "Коноплянка вийшов на побачення з Бюркі та потужним ударом холоднокровно вивів гельзенкірхенців вперед", – пише Kicker.

Bild: Коноплянка вистрілив в дербі

Ще одне популярне у Німеччині видання Bild пише, що наставник Шальке Доменіко Тедеско здивував усіх неочікуваною ставкою на українського хавбека, а той виправдав довіру тренера. "Коноплянка не потрапляв у стартовий склад два з половиною місяці, але в дербі зробив свою справу".

Bundesliga.com: Як не дивно, перший гол забив резервіст Коноплянка

Офіційний сайт чемпіонату Німеччини, як і інші видання, також дивується виходу українця в стартовому складі Шальке. "Дорогоцінний резервіст з початку лютого не виходив у старті, але саме він відкрив рахунок. Після класної передачі Каліджурі Коно без жодних проблем переграв Бюркі".

Середній бал від WhoScored

Авторитетний аналітичний портал WhoScored оцінив гру Коноплянки досить посередным балом (7.2), незважаючи на те, що гол українця був ключовим у "Рурському Дербі". Цікаво, що одразу 6 гравців Шальке заслужили на вищу оцінку, ніж хавбек збірної України.

Відео усіх дій Коноплянки на полі