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Шалений камбек у відеоогляді матчу Ейбар – Севілья – 3:2

26 вересня 23:28 102 Читать на русском
Шалений камбек у відеоогляді матчу Ейбар – Севілья – 3:2
Ейбар – Севілья – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Шостий тур чемпіонату Іспанії подарував неймовірну перемогу Ейбара у домашньому матчі проти Севільї.

65’ Фабіан Орельяна
77’ Педро Леон
82’ Хосе Анхель Коте
 
Лукас Окампос 12’
Олівер Торрес 33’
12’ Лукас Окампос
33’ Олівер Торрес
65’ Фабіан Орельяна
77’ Педро Леон
82’ Хосе Анхель Коте

Гості швидко заволоділи ініціативою і вже на 11-й хвилині відкрили рахунок. Хордан з центру поля помітив забігання Окампоса і віддав зручну передачу, останній відірвався від захисників та легко переграв голкіпера – 0:1. Окампос організував і другий гол Севільї – нападник віддав класну передачу вздовж воріт на Олівера Торреса, той уникнув офсайду і розстріляв ворота.

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Однак по перерві гра перевернулась з ніг на голову – спочатку Орельяна заробив пенальті й сам його реалізував. За кілька хвилин Педро Леон скористався непорозумінням між захисниками та голкіпером Севільї й зрівняв рахунок. А на 82-й Коте шедевральним ударом зі штрафного й геть вивів господарів уперед – 3:2!

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Севілья зазнала другої поразки поспіль і опустилася на сьому позицію турнірної таблиці Прімери.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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Відеоновини Ейбар - Севілья Севілья Севілья Ейбар Ейбар Іспанія
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