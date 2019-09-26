Шалений камбек у відеоогляді матчу Ейбар – Севілья – 3:2

Шостий тур чемпіонату Іспанії подарував неймовірну перемогу Ейбара у домашньому матчі проти Севільї.

Гості швидко заволоділи ініціативою і вже на 11-й хвилині відкрили рахунок. Хордан з центру поля помітив забігання Окампоса і віддав зручну передачу, останній відірвався від захисників та легко переграв голкіпера – 0:1. Окампос організував і другий гол Севільї – нападник віддав класну передачу вздовж воріт на Олівера Торреса, той уникнув офсайду і розстріляв ворота.

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Однак по перерві гра перевернулась з ніг на голову – спочатку Орельяна заробив пенальті й сам його реалізував. За кілька хвилин Педро Леон скористався непорозумінням між захисниками та голкіпером Севільї й зрівняв рахунок. А на 82-й Коте шедевральним ударом зі штрафного й геть вивів господарів уперед – 3:2!

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Севілья зазнала другої поразки поспіль і опустилася на сьому позицію турнірної таблиці Прімери.